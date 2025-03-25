Фото: прокуратура

Правоохранители задержали мужчину, убившего в общежитии знакомого. Известно, что это произошло, когда они поссорились

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сообщено о подозрении 37-летнему мужчине, убившему знакомого в Черкассах. По данным следствия, 17 марта он находился в комнате общежития, где проживал потерпевший. Во время конфликта он ударил его ножом в туловище и ногу и скрылся с места происшествия.

В результате ударов 43-летний мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Польше к пожизненному заключению приговорили украинца. Известно, что он задушил свою жену и две маленькие дочери.