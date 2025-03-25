13:05  25 марта
В КМИС рассказали, как украинцы воспринимают идею 30-дневного перемирия
12:48  25 марта
"Крот" в ВСУ: военнослужащему сообщили о подозрении в госизмене
11:29  25 марта
Парламент снял с повестки дня законопроект о расширении полномочий Нацгвардии
UA | RU
UA | RU
25 марта 2025, 21:06

В Черкассах задержали мужчину, убившего знакомого ножом

25 марта 2025, 21:06
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали мужчину, убившего в общежитии знакомого. Известно, что это произошло, когда они поссорились

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сообщено о подозрении 37-летнему мужчине, убившему знакомого в Черкассах. По данным следствия, 17 марта он находился в комнате общежития, где проживал потерпевший. Во время конфликта он ударил его ножом в туловище и ногу и скрылся с места происшествия.

В результате ударов 43-летний мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Польше к пожизненному заключению приговорили украинца. Известно, что он задушил свою жену и две маленькие дочери.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство задержание полиция
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
Сотрудники СБУ и Нацполиции помогли "смотрящему" за Киевом Комарницкому сбежать за границу
25 марта 2025, 22:10
Известная певица снялась топлесс для обложки украинского Playboy
25 марта 2025, 21:42
На Харьковщине полк "Ахиллес" поразил танки, минный заградитель и грузовики оккупантов
25 марта 2025, 21:33
Ракетная атака на Сумы: более 700 человек получили помощь в Пунктах Несокрушимости
25 марта 2025, 21:00
Москва всегда лжет: Зеленский сделал заявление о требованиях РФ для тишины на море
25 марта 2025, 20:53
В Буче 18-летний атлет установил новый рекорд Украины
25 марта 2025, 20:39
Россияне обстреливают из РСЗО жилую застройку на Запорожье
25 марта 2025, 20:10
Оккупанты ударили по Никопольщине: в ОВА показали последствия
25 марта 2025, 19:49
В Кривом Роге жестоко избили журналиста одного из местных изданий
25 марта 2025, 19:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »