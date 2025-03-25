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25 марта 2025, 05:14

Списание в запас за 5000 долларов: в Одесской области задержали замглавы врачебно-консультативной комиссии

25 марта 2025, 05:14
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фото: ОГП
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Заместителю главы врачебно-консультативной комиссии райбольницы в Одесской области сообщили о подозрении за взяточничество

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ноябре прошлого года фигурант, действуя в сговоре со служащими Военно-медицинского клинического центра Южного региона, предложил знакомому военнослужащему за взятку помощь в "решении вопроса" списания в запас ВСУ.

Фигурант обещал подготовить медицинские документы, на основе которых будет сделано заключение, что позволит уволить военнослужащего из рядов ВСУ. Для реализации плана военный несколько раз проходил лечение у невропатолога, после чего должен был получить необходимое заключение.

После получения второй части взятки в 5000 долларов главу комиссии задержали правоохранители. Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога.

Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к схеме, а также военнослужащие, которые могли ею воспользоваться.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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