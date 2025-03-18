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В Подольском районе у четырех граждан стражи порядка изъяли контрафактные табачные изделия на около 200 тысяч гривен

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Незаконный товар был обнаружен у двух автомобилистов, которых полицейские остановили на территории Балтской громады, и у двух женщин из Подольска, одна из которых торговала сигаретами на местном рынке, а другая хранила контрафакт дома.

Полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП в отношении двух водителей, которые перевозили 980 и 500 пачек сигарет без акцизных марок, и жительницы Подольска, которая хранила дома 1620 пачек. За это грозит штраф до 4250 грн с конфискацией товара.

Женщину, продававшую сигареты с рук, оштрафуют по ч. 3 ст. 156 КУоАП. У нее изъяли 349 пачек, а штраф может достигать 13600 грн с конфискацией.

Собранные правоохранителями материалы рассмотрит суд, который и примет окончательное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно разоблачили "дельцов", которые производили фальсифицированные алкоголь и сигареты.