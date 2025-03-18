В Харьковской области в пожаре погибла семья
Пожар произошел ночью 17 марта в селе Новомихайловка Берестинского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На момент прибытия огнеборцев пожар охватил всю площадь дома, которая составляла 50 кв.м.
В очаге пожара спасатели обнаружили тела трех человек: 46-летнего мужчины, 41-летней женщины и 10-летней девочки. Еще один 14-летний мальчик чудом спасся, получив острую реакцию на стресс.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, ночью 16 марта в Житомирской области в пожаре в частном доме погибли три человека.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
За неделю ВСУ ликвидировали более 9 тысяч россиян
18 марта 2025, 01:20Разгон протеста звуковой пушкой мог состояться и во время Революции Достоинства, – Луценко
18 марта 2025, 01:10РФ повредила объект критической инфраструктуры на Запорожье: 3000 абонентов без света и воды
18 марта 2025, 01:05На Киевщине суд оставил без изменений приговор мужчине, который убил дочь и пытался убить сына
18 марта 2025, 00:43В Днепропетровской области дрон попал в объект инфраструктуры: возник пожар
18 марта 2025, 00:24На Буковине семья отравилась грибами: мать умерла, отец и сын – в больнице
18 марта 2025, 00:03В Украине создали дрон с дальностью действия 3000 км
17 марта 2025, 20:59Россияне обстреляли Харьковщину, есть пострадавшая
17 марта 2025, 20:22"Остановились, чтобы помочь": в Харьковском ТЦК прокомментировали наезд на велосипедиста и заявили, что это было случайно
17 марта 2025, 19:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »