фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На улице Садовая в одном из зданий на территории дома-интерната возникло возгорание чердачного помещения. Менее чем за час спасателям удалось ликвидировать пожар на площади около 100 кв.м.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее в Киевской области женщина курила сухую траву и вызвала масштабный пожар.