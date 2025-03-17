В Одесской области произошел пожар в интернате
Пожар произошел 16 марта в селе Барабой Одесского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На улице Садовая в одном из зданий на территории дома-интерната возникло возгорание чердачного помещения. Менее чем за час спасателям удалось ликвидировать пожар на площади около 100 кв.м.
К счастью, погибших или пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
Напомним, ранее в Киевской области женщина курила сухую траву и вызвала масштабный пожар.
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