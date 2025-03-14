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В СБУ рассказали о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Правоохранители отметили, что задержали его "по горячим следам"

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили, что задержали "по горячим следам" мужчину, подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула в Одессе. По данным правоохранителей, этот мужчина оказался 46-летним дезертиром.

"Следовательно-оперативные мероприятия продолжаются. Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии по заказному характеру убийства, а также "российского следа", - сообщили в СБУ.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Следует отметить, что за это подозреваемый может получить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, утром 14 марта в Одессе неизвестный застрелил мужчину. Впоследствии стало известно, что был убит активист и волонтер Демьян Ганул. Дело под свой контроль взял лично министр внутренних дел Игорь Клименко.