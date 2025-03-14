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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

31-летний Демьян Ганул был известным в Одессе активистом, блоггером и волонтером. Он был активным участником Революции Достоинства, а позже – вступил в Правый сектор. Ганул возглавил "Уличный фронт", боровшийся с незаконной застройкой, имперскими символами и нарушениями закона о языке.

Ранее на активиста уже покушались: били, обстреливали, жгли авто. Российские ресурсы излагали его данные в открытый доступ, а также назначали вознаграждение за нападение. По словам друзей активиста, он получал угрозы.

"Считаю, что это однозначно заказное убийство. Я от него слышал, что за ним достаточно давно следили. У него была максимально проукраинская позиция, многие ее не разделяли, но это его выбор, это его позиция, он ее держал", - отметил друг погибшего Юрий Дегас.

Среди версий убийства – заказ россиян. Однако есть и другие версии. Друзья погибшего называют случившееся публичной казнью.

"Сейчас уже российская пропаганда очень и очень все это распространяет. Это публичная казнь как раз направлена на то, в том числе, чтобы дискредитировать украинские власти. Он постоянно занимал такую активную позицию и все это раздражало многих. Он возглавлял в публичном пространстве проукраинское движение. Это очень больно, потому что мы друзьями были", - сказал он.

Напомним, что 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Правоохранители менее чем за 5 часов задержали убийцу. В доме, где он скрывался, также нашли оружие. Позже стало известно, что стрелок был 47-летним дезертиром.