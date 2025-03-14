Фото из открытых источников

Появилась информация, что убийца активиста в Одессе был задержан. В соцсетях также публикуют фото этого мужчины

Об этом сообщают в соцсетях, передает RegioNews.

В соцсетях публикуют фото мужчины, которого задержали правоохранители. Отмечается, что это убийца активиста Демьяна Ганула в Одессе. Подробностей относительно того, кто он и каковы были его мотивы, пока еще нет.

Затем информацию подтвердили в Национальной полиции. Они опубликовали фото с задержанным и поблагодарили всех, кто участвовал в поисках.

"Одесса: мужчина, подозреваемый в убийстве активиста, задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление", - говорят правоохранители.

Напомним, утром 14 марта в Одессе, в Приморском районе, неизвестный застрелил мужчину. Убитым оказался активист и волонтер Демьян Ганул. Это дело под свой контроль взял лично министр внутренних дел Игорь Клименко.