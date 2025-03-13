В Киеве будут судить мужчину, который зарезал соседа по общежитию

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Во время ссоры в Оболонском районе столицы 66-летний мужчина нанес смертельный ножевой удар соседу по общежитию. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Как выяснили следователи, при распитии алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость ударил хозяина ножом в живот, после чего вернулся в свою квартиру.

Раненый мужчина вышел на улицу, чтобы позвать на помощь. Без сознания его обнаружила соседка, вызвавшая "скорую". От полученных травм 53-летний киевлянин скончался, когда ему оказывали медицинскую помощь у подъезда дома.

Полицейские задержали 66-летнего нападавшего.

"Следователи направили обвинительный акт в суд — за совершенное злоумышленнику грозит до пятнадцати лет заключения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в общежитии зарезали мужчину. Убийство произошло в Оболонском районе столицы в декабре.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина перерезал себе горло бензопилой. Он скончался еще до приезда медиков.