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05 марта 2025, 05:05

В Одесской области иностранец предлагал пограничнику 300 долларов за свободный въезд в Украину

05 марта 2025, 05:05
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фото: ГПСУ
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В пункте пропуска "Старокозачье" 33-летний гражданин Азербайджана предложил неправомерное денежное вознаграждение пограничнику, чтобы беспрепятственно попасть в Украину

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Ранее иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на три года за превышение разрешенного срока пребывания на ее территории.

Мужчина попытался "договориться" с инспектором пограничной службы, предложив ему взятку в размере 300 долларов США, от которой военнослужащий отказался.

О признаках преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", в отношении взяткодателя направили сообщение в Нацполицию.

"Помимо уже действующего запрета, ему продлили ограничения на въезд в Украину еще на 10 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, адвокат из Харьковщины устроила бизнес на уклонистах. Женщина принимала с каждого гражданина до 6 тысяч долларов США.

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