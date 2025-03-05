Военные моряки приземлили 13 российских ударных дронов
Сегодня ночью, 5 марта, во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили 13 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Военнослужащие ВМС приземлили "шахеды" в Одесской и Донецкой областях.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью в Сумской области зенитчики сбили восемь российских ударных дронов.
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