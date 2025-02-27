фото: ГПСУ

Пограничники на окраине одного из сел Подольского района с помощью дрона обнаружили и задержали группу мужчин. Они пытались незаконно попасть в Приднестровье

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Жители Днепропетровской, Винницкой, Одесской и Киевской областей обратились к админу телеграм-канала, чтобы сбежать за границу. Он определил место сбора, и мужчины отправились в госграницу. В случае успеха каждый должен был заплатить по 110 тысяч гривен на его криптогаманец. Но побег провалился – их задержали.

На восьмерых нарушителей составили админпротоколы, дела направили в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье 19-летний парень пытался переправить троих мужчин в Румынию.