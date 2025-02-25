Убийство двухлетней девочки под Полтавой: задержанному избрали меру пресечения
В Полтаве 24 февраля суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве двухлетней девочки в городе Решетиловка
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
"27-летнему подозреваемому в убийстве малолетнего ребенка Шевченковский (Октябрьский) районный суд города Полтавы 24 февраля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток", – говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, девочку без признаков жизни обнаружили в хозяйственном здании по месту жительства злоумышленника – сожителя матери ребенка. На теле девочки были следы насильственной смерти.
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