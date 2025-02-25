В Одессе избили чиновника горсовета, у него раны и переломы
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства избиения чиновника Одесского городского совета
Как передает RegioNews, об этом полиция Одесской области сообщила в Facebook.
Событие произошло в понедельник, 24 февраля, вечером во дворе одной из многоэтажек в областном центре.
На 42-летнего чиновника набросился неизвестный, избил и скрылся.
"Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом – ушибная рана головы и переломы костей предплечья", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции приступили к производству по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают правонарушителя и все обстоятельства преступления.
Напомним, в Одесской области ввели аварийные отключения света.