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18 лютого 2025, 18:07

Аферисти виманили в матері полеглого захисника 3 мільйони гривень

18 лютого 2025, 18:07
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Фото: Нацполіція
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Аферисти представились жінці співробітниками банка. Вона довірилась їм, і втратила 3 мільйони гривень

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили аферистів, які виманили гроші в матері полеглого військового. Жінка розповіла, що їй зателефонували нібито працівники банку. Зловмисники запевнили її, що вона повинна перерахувати гроші на інші рахунки, зоб зберегти кошти. Вона виконала вказівки аферистів, і вони отримали її 3 мільйони гривень.

Аферистами виявилися троє жителів Полтави 19, 22 та 29 років. Зараз суд вирішив відправити їх під варту. Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині шахрай виманив у жінки понад 800 тисяч гривень. Вони познайомилися в месенджері, і він представився англійцем. Згодом чоловік попросив у неї оплатити його квиток в Україну, потім - за страховий поліс, потім - нібито для хабаря роботодавцю для отримання відпустки. Жінка зрозуміла, що стала жертвою афериста лише тоді, коли в неї закінчились гроші.

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