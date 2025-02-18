В Одессе мужчина предложил приезжему помощь и ограбил
Фигурант сообщен о подозрении и избрана мера пресечения. Ему грозит лишение свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Событие произошло в Приморском районе Одессы. Злоумышленник пытался якобы помочь приезжему мужчине сориентироваться и похитил у него смартфон.
Полицейские задержали грабителя недалеко от места происшествия. Им оказался 39-летний одессит, судимый за имущественные преступления и сделки с наркотиками. Полицейские изъяли у него угнанный телефон и вернули его владельцу.
Согласно ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, это преступление карается лишением свободы сроком до 10 лет.
Напомним, за избиение сожительницы жителю Одесской области грозит до 8 лет тюрьмы.
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