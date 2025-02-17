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17 февраля 2025, 17:21

В Одесской области мужчину могут приговорить к 10-ти годам за поджог комбайна

17 февраля 2025, 17:21
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фото: freepik.com
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Полицейские разоблачили жителя Белгород-Днестровского района в умышленном повреждении чужого имущества. Теперь ему грозит лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

На днях в полицию обратился 47-летний житель одного из сел Успеновской общины и сообщил, что обнаружил поврежденный комбайн, оставивший на ночь у дома.

Правоохранители установили, что к происшествию причастен 40-летний мужчина. Ночью злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег сельхозтехнику. Огонь повредил только колесо. К счастью, никто из людей не пострадал.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Белгород-Днестровский Одесская область поджог комбайн полиция
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