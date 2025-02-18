В Одесі чоловік запропонував приїжджому допомогу і пограбував

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Фігуранту повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася у Приморському районі Одеси. Зловмисник намагався нібито допомогти приїжджому чоловіку зорієнтуватися і викрав у нього смартфон.

Поліцейські затримали грабіжника недалеко від місця події. Ним виявився 39-річний одесит, який має судимості за майнові злочини та оборудки з наркотиками. Поліцейські вилучили у нього викрадений телефон та повернули його власнику.

Відповідно до ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, за побиття співмешканки жителю Одеської області загрожує до 8 років ув’язнення.