В Одесі чоловік запропонував приїжджому допомогу і пограбував
Фігуранту повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подія сталася у Приморському районі Одеси. Зловмисник намагався нібито допомогти приїжджому чоловіку зорієнтуватися і викрав у нього смартфон.
Поліцейські затримали грабіжника недалеко від місця події. Ним виявився 39-річний одесит, який має судимості за майнові злочини та оборудки з наркотиками. Поліцейські вилучили у нього викрадений телефон та повернули його власнику.
Відповідно до ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, за побиття співмешканки жителю Одеської області загрожує до 8 років ув’язнення.