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В этих учреждениях пациенты, пострадавшие в результате войны, смогут получить современные медицинские услуги по физической реабилитации и восстановлению ментального здоровья

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Центры создадут на базе коммунальных учреждений здравоохранения региона.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали Одесская областная госадминистрация и французское агентство Expertise France.

Согласно документу, стороны определят объем и потребности в оказании поддержки для достижения цели проекта, наладят координацию между органами власти разных уровней, гражданским обществом и местными волонтерами, будут оказывать техническую помощь в соответствии с общими договоренностями.

Кроме того, запланирована передача экспертных знаний, оборудования и материалов.

На сегодняшний день состоятельная сеть Одесского госпитального округа насчитывает 38 учреждений здравоохранения.

Напомним, по данным опроса в Украине, запрос на психологическую поддержку среди украинцев вырос до 71%.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году медперсонал всех больниц, законтрактованных НСЗУ, обязан пройти тренинги по охране психического здоровья