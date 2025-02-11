В Одессе задержан мужчина, который продавал автомобили для военных

фото: Национальная полиция

В Одессе полиция и СБУ задержали киевлянина за продажу автомобилей под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 43-летний житель столицы организовал поиск и ввоз на территорию Украины в упрощенном порядке автомобилей якобы для нужд военных и благотворительных организаций. После этого он продавал авто через Интернет.

Полицейские задержали дельца "на горячем" в Одессе, где он назначил встречу одному из клиентов и сбыл "Audi" и два "Mitsubishi" за 16 100 долларов.

За продажу товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере во время военного положения, ему грозит до семи лет по лишению свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у женщины более 200 тысяч гривен. женщине предлагали заработок в Интернете.