На Тернопольщине предприниматели за 14 000 долларов помогали мужчинам уклоняться от мобилизации

фото: полиция Тернопольской области

В Тернопольской области разоблачили схему уклонения от мобилизации. Cepeд обвиняемых — два местных частных предпринимателя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Главного управления национальной полиции в Тернопольской области.

По словам правоохранителей, два бизнесмена требовали неправомерную выгоду от жителя Тернополя за решение вопроса о признании его временно непригодным к военной службе. Мужчины якобы оказали влияние на членов военно-врачебной комиссии и должностных лиц территориального центра комплектования. Стоила такая услуга 14 000 долларов.

Полицейские задержали злоумышленников после получения неправомерной выгоды.

Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее пограничники рассказали о самых "популярных" среди ухилянцев маршрутах побега за границу. Как правило, это лесистые участки границы или реки.

Напомним, осенью в Одесской области задержали организатора канала перевозки уклоняющихся за границу. Мужчины платили от 5200 долларов.

Как сообщалось, в ноябре в Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке мужчин за границу. Клиентам предлагали переплыть Тису за 3000 долларов.