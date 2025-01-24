13:56  24 января
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
05:39  24 января
В Одессе рэкетиры "выбивали" несуществующий долг с военнослужащего ВСУ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
24 января 2025, 14:03

На Тернопольщине предприниматели за 14 000 долларов помогали мужчинам уклоняться от мобилизации

24 января 2025, 14:03
Читайте також українською мовою
фото: полиция Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области разоблачили схему уклонения от мобилизации. Cepeд обвиняемых — два местных частных предпринимателя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Главного управления национальной полиции в Тернопольской области.

По словам правоохранителей, два бизнесмена требовали неправомерную выгоду от жителя Тернополя за решение вопроса о признании его временно непригодным к военной службе. Мужчины якобы оказали влияние на членов военно-врачебной комиссии и должностных лиц территориального центра комплектования. Стоила такая услуга 14 000 долларов.

Полицейские задержали злоумышленников после получения неправомерной выгоды.

Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее пограничники рассказали о самых "популярных" среди ухилянцев маршрутах побега за границу. Как правило, это лесистые участки границы или реки.

Напомним, осенью в Одесской области задержали организатора канала перевозки уклоняющихся за границу. Мужчины платили от 5200 долларов.

Как сообщалось, в ноябре в Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке мужчин за границу. Клиентам предлагали переплыть Тису за 3000 долларов.

полиция Схемы коррупционер ответственность коррупционная схема мобилизация ТЦК уклонение от мобилизации
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
В Украину вернули тела 757 погибших военных
24 января 2025, 14:45
Житель Запорожья украл у военного большую сумму денег с банковской карты
24 января 2025, 14:41
На Волыни задержаны злоумышленники, которые продавали мужчинам маршруты для побега за границу
24 января 2025, 14:40
В Киевской области из-за чрезвычайной ситуации эвакуировали жителей многоэтажки: подробности
24 января 2025, 14:22
Зеленский назначил новую представительницу президента в Крыму
24 января 2025, 14:19
В Днепропетровской области 8-летний ребенок вызвал полицию на выдуманное убийство
24 января 2025, 14:10
Неутешительные прогнозы: население Украины может уменьшиться до 29 миллионов
24 января 2025, 14:01
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
24 января 2025, 13:56
Чиновники КГГА присвоили несколько миллионов гривен на ремонт школьных укрытий
24 января 2025, 13:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »