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В суд направили обвинительный акт в отношении городского головы Белгород-Днестровского в Одесской области – Виталия Граждана

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Сейчас по ходатайству стороны обвинения чиновник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Материалы по отношению к другим участникам преступной группы выделены в отдельное производство. Продолжается следствие.

Напомним, мэр возглавлял группировку, которая терроризировала жителей Одесщины. Чиновник организовал нападение на совладелицу базы отдыха на побережье Черного моря в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Во время нападения на женщину, угрожая применением насилия к ней и ее близких, от нее потребовали передать 50% корпоративных прав на объект. В то же время мэр уже подыскал новых покупателей для комплекса.

Мэра задержали "с поличным" в июле 2024 года, когда тот получил 30 тысяч долларов задатка от покупателей турбазы.