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17 января 2025, 11:34

СБУ задержала бухгалтера "Укрзализныци" в Полтаве, работавшую на спецслужбы России

17 января 2025, 11:34
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фото: СБУ
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СБУ разоблачила главную бухгалтершу одного из филиалов "Укрзализныци" в Полтавской области, которая из-за своего мужа, боевика оккупационных группировок России, передавала врагу о движении военных эшелонов в регионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается в сообщении, особенно врага интересовали поезда Сил обороны, которые перевозили на передовую тяжелую бронетехнику и боеприпасы.

Чтобы получить необходимые россиянам данные, чиновница использовала служебную документацию, а также расспрашивала "дополнительную" информацию о перевозке у своих коллег.

Сначала, как рассказали в СБУ, женщина передавала российским спецслужбам информацию через своего мужа, который воевал в составе российской армии в Донецкой и Запорожской областях, а затем ее вывели на прямую связь с российским куратором.

Фигурантка до 2014 года проживала в Горловке Донецкой области, но после захвата города переехала в Полтаву.

Следователи сообщили женщине о подозрении в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии против Украины. Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также планируется заочно сообщить о подозрении ее мужу.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила военного-контрактника, завербованного россиянами, который организовывал поджоги релейных шкафов Укрзализныци в Киевской области.

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