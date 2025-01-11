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Происшествие случилось 9 января около 10:30 в селе Голынь Калушского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На перегоне "Рожнятов-Калуш" поезд сообщением "Ивано-Франковск–Стрый" сбил 63-летнего мужчину, который переходил колею. Мужчина получил травмы, от которых он умер по дороге в больницу.

Открыто уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, после проведения которых будут установлены окончательные обстоятельства происшествия.

Напомним, 1 января в Киевской области возле железнодорожного переезда в поселке Глеваха Фастовского района поезд переехал 22-летнего парня. Он погиб на месте.