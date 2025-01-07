Выпрыгнул из окна: в Одессе подросток совершил суицид
В Одессе 16-летний юноша покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна многоэтажки
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, информирует RegioNews .
По информации правоохранителей, трагическое событие произошло 6 января около 13 часов в одном из населенных пунктов Таировской общины.
Местная женщина сообщила в полицию, что возле многоэтажного дома, где проживает, обнаружила травмированного юношу.
После этого парню вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался.
Полицейские предварительно установили, что подросток, проживавший в Черноморске с бабушкой, выпрыгнул из окна подъезда, расположенного на шестом этаже многоэтажки.
Сотрудники отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 устанавливают все обстоятельства трагического события. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с примечанием "самоубийство".
Ранее сообщалось, что из окна третьего этажа военного лицея имени Героев Крут во Львове выпрыгнул 14-летний лицеист.