Выпрыгнул из окна: в Одессе подросток совершил суицид

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В Одессе 16-летний юноша покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна многоэтажки

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, информирует RegioNews .

По информации правоохранителей, трагическое событие произошло 6 января около 13 часов в одном из населенных пунктов Таировской общины.

Местная женщина сообщила в полицию, что возле многоэтажного дома, где проживает, обнаружила травмированного юношу.

После этого парню вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался.

Полицейские предварительно установили, что подросток, проживавший в Черноморске с бабушкой, выпрыгнул из окна подъезда, расположенного на шестом этаже многоэтажки.

Сотрудники отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 устанавливают все обстоятельства трагического события. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с примечанием "самоубийство".

Ранее сообщалось, что из окна третьего этажа военного лицея имени Героев Крут во Львове выпрыгнул 14-летний лицеист.