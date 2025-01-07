Вистрибнув з вікна: в Одесі підліток скоїв суїцид

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В Одесі 16-річний юнак вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області, інформує RegioNews.

За інформацією правоохоронців, трагічна подія сталася 6 січня близько 13-ї години в одному з населених пунктів Таїровської громади.

Місцева жінка повідомила в поліцію, що біля багатоповерхового будинку, в якому проживає, виявила травмованого юнака.

Після цього хлопцю викликали "швидку допомогу", але по дорозі в лікарню він помер.

Поліцейські попередньо встановили, що підліток, який мешкав у Чорноморську з бабусею, вистрибнув з вікна під’їзду, розташованого на шостому поверсі багатоповерхівки.

Співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 встановлюють всі обставини трагічної події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою "самогубство".

Раніше повідомлялося, що з вікна третього поверху військового ліцею імені Героїв Крут у Львові вистрибнув 14-річний ліцеїст.