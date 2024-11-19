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Вечером 19 ноября в Киеве 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок погиб на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

Трагедия произошла в одном из домов по улице М. Бажана.

На месте работают правоохранители.

Напомним, ранее стало известно, что в столичном микрорайоне Позняки с крыши торгового центра "Пирамида" упал мужчина.