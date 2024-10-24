В Киевской области 15-летняя девочка прыгнула с крыши многоэтажки

фото: informator.ua

В Переяславе Киевской области 24 октября совершила самоубийство 15-летняя девушка. Она разбилась, прыгнув с крыши 10-этажного дома

Об этом сообщает информационный портал RegioNews со ссылкой на "Информатор" .

Трагический инцидент произошел на улице Волонтерской. На крыше дома обнаружили лоток от SIM-карт, а сам телефон был рядом с девушкой. Также, по данным издания, в комнате погибшей обнаружили ее личный дневник. Она оставила предсмертную записку.

Тело девушки будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители уже расследуют обстоятельства инцидента.

Напомним, недавно в Полтаве 12-летняя девочка порезала руки и выпрыгнула из окна многоэтажки. Ребенок был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.