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В ночь с 1 на 2 декабря на Соборной площади в Черновцах подожгли палатки гуманитарного штаба международной организации Remar S.O.S. Правоохранители разыскали поджигателя

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Установлено, что к поджогу палаток с гуманитарной помощью причастен 26-летний горожанин. У него дома полицейские обнаружили и изъяли доказательства преступления. Изъятое передали на экспертизу.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. За совершенное фигуранту грозит до 7 лет тюрьмы.

Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Напомним, утром 9 декабря в Полтавской области неизвестные пытались поджечь помещение старостата. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и разыскивает причастных.