Смертельное ДТП в Днепре: 17-летнему пассажиру BMW избрали меру пресечения
Суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему юноше, который проходит подозреваемым по делу о смертельном ДТП в Днепре
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
"По ходатайству Западной окружной прокуратуры города Днепра 17-летнему пассажиру автомобиля BMW избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток", – говорится в сообщении.
Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Набережная Заводская в Днепре. 10-летняя девочка погибла на месте, еще четырех пострадавших, среди которых двое детей, госпитализировали.
Правоохранители 2 декабря объявили подозрение 19-летнему жителю Днепра, водителю-виновнику ДТП. 3 декабря суд избрал ему меру пресечения.
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