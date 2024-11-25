В Одессе работники ТЦК задерживали мужчин и требовали деньги за отсрочку от мобилизации

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, требовавших у военнообязанных деньги. Злоумышленники останавливали мужчин на блокпостах области, записывали персональные данные и угрожали доставить их в ТЦК для мобилизации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

За деньги работники ТЦК обещали "отпустить" военнообязанных и помочь оформить отсрочку от службы.

По материалам следствия, эта услуга оценивалась в 4,5 тысячи долларов. В случае отказа уплатить средства мужчинам угрожали объявлением в розыск.

Правоохранители также задокументировали факт вымогательства денег у мужчины, который имел родных среди пропавших без вести во время выполнения боевых задач. Поэтому на законных основаниях была отсрочка от мобилизации.

21 ноября работники ГБР задержали одного из посредников при получении оплаты за "услугу". Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Решается вопрос о задержании и уведомлении о подозрении остальных участников оборудки.

Напомним, в Одессе задержали банду, которая под видом сотрудников полиции и ТЦК требовала у мужчин деньги.