В результате удара по Одессе пострадали пять человек

фото: Владимир Зеленский/Telegram

В результате ракетного удара по жилой застройке в Одессе 25 ноября пострадали пять человек. Они были госпитализированы

Об этом сообщил первый заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов, передает RegioNews.

"Пока известно о 5 пострадавших, они госпитализированы. Их жизни угрозы нет", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что удар баллистической ракетой был совершен по зоне плотной жилой застройки, где нет никаких военных целей.

Напомним, ранее сообщалось, что утром, 25 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по городу Одесса, повреждены жилые дома.

Впоследствии в сети появились фото и видео с места ракетного удара по Одессе.