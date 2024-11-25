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25 ноября 2024, 10:55

Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: первые данные о последствиях от ОВА

25 ноября 2024, 10:55
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фото иллюстративное: соцсети
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Утром, 25 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по городу Одесса, повреждены жилые дома

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что в результате атаки пострадали. Пока их количество неизвестно.

Также повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Напомним, утром, 25 ноября, российские войска совершили очередной обстрел города Харькова. Ранее было известно о 15 пострадавших.

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