Россияне ударили по центру Харькова: шесть пострадавших
Утром, 25 ноября, российские войска совершили очередной обстрел города Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По предварительным данным, удар в центральной части Харькова.
Глава ОВА добавил, что экстренные службы выехали на место попадания.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела Киевского района Харькова пострадали шесть человек. На месте попадания возник пожар.
Напомним, ночью 25 ноября оккупанты атаковали Запорожье "шахедами". В результате вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры. В результате атаки ранение получил 13-летний мальчик.
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