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13 ноября 2024, 16:30

Блогер Николас Карма спросил у пограничника, сколько стоит его лук

13 ноября 2024, 16:30
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фото: ГПСУ
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Пограничник Львовского отряда Назар стал новым героем рубрики известного украинского блогера Николаса Кармы "Сколько стоит Look"

Соответствующее видео блогера обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

Военнослужащий рассказал, что его униформа является государственным обеспечением. Назар отметил, что стоимость закупки одежды составляет около пяти тысяч гривен.

"Бушлат около 3 тыс. гривен, костюм полевой около 1500 гривен и шапка более 100 гривен", - добавил герой рубрики.

Пограничник – кинолог. Он работает в паре с собакой Корой, натренированной искать взрывчатые вещества и оружие.

Напомним, 5 октября блогер Николас Карма находился в Полтаве. На него с оружием напали в центре города. Пистолет, после спора с мужчинами, приставили к его шее. Одним из участников конфликта стал начальник районного ТЦК и СП Александр Логвиненко.

Впоследствии полиция открыла уголовное производство.

пограничники Львовская область ГПСУ блогер Николас Карма
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