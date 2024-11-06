В Одессе турагент присвоила 1,5 млн гривен своих клиентов

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По подозрению в присвоении почти 1,5 миллиона гривен в Одессе задержали 46-летнюю турагента. По меньшей мере 16 человек обратились в полицию из-за мошенничества с ее стороны

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина в социальных сетях предлагала людям посреднические услуги по бронированию отелей в Турции, Египте, Арабских Эмиратах, покупке авиабилетов, консультациям во время путешествий и т.д.

Фейковые договоры между "турагентом" и туристами подписывались в арендованном офисе. Далее клиенты перечисляли средства на указанные банковские счета или платили наличными.

Однако условия договора женщина не выполняла, средства клиентов туристическим операторам не перечисляла, а распоряжалась ими по своему усмотрению, рассказали в полиции:

"Одним клиентам, которые заплатили деньги и ждали отдыха за границей, сообщала, что услуга затягивается из-за окончания лицензии и необходимости ее обновления. А другим жаловалась на якобы отказавшего в заказе туроператора и обещала вернуть деньги", - рассказали в полиции.

Однако впоследствии женщина совсем переставала выходить с клиентами на связь, поэтому они обратились в полицию.

Напомним, ранее правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении двух жительниц Житомирщины. Их обвиняют в мошенничестве, связанном с продажей несуществующих путевок в детские лагеря. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет около 700 тысяч гривен.