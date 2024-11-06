В Одессе торговали поддельной брендовой обувью: фигуранток отправили под суд

фото: БЭБ

В Одессе направили в суд дело по факту незаконного использования товарных знаков известных международных брендов

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Трое одесситок наладили незаконную продажу поддельной обуви через интернет и специализированные магазины.

Во время проведения обыска мест хранения и сбыта контрафактной продукции, которые снимал организатор преступной группы, правоохранители обнаружили и изъяли партию поддельной обуви.

Также в одесской управление БЭБ обратился представитель всемирно известного спортивного бренда по поводу незаконного использования товарных знаков. По результатам проведенных экспертиз установлено, что сумма нанесенного правообладателю ущерба составляет более 1,2 млн грн.

Фигуранткам дела сообщили о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее в Украине разоблачили сеть по продаже подделок техники известного бренда. Правоохранители изъяли более 4000 единиц контрафактной/фальсифицированной продукции.