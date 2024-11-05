фото: Киевская городская прокуратура

В столице директор благотворительной организации взяла деньги на приобретение автомобиля для военнослужащего ВСУ, но потратила их на себя. Жительницу Киева будут судить за мошенничество

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Досудебное расследование установило, что к директору одной из благотворительных организаций в Киеве обратилась мать военнослужащего Вооруженных сил Украины. Женщина просила помочь найти и купить автомобиль для ее сына.

Обвиняемая заверила мать военного в том, что нужно внести задаток за машину. Для подтверждения она послала фото автомобиля, который вроде бы собирается купить.

"Однако, действительно заплатив задаток за машину, директор благотворительной организации впоследствии отказалась ее покупать, а деньгами в сумме 2850 долларов США, которые получила для приобретения автомобиля, распорядилась по своему усмотрению", – говорится в сообщении.

Матери военнослужащего фигурантка рассказывала, что необходимо еще немного подождать, поскольку возникли сложности с транспортировкой автомобиля. Впоследствии злоумышленница обещала вернуть деньги, потому что легковушку она так и не приобрела.

В настоящее время обвинительный акт в отношении директора благотворительной организации правоохранители направили в суд.

Напомним, сотрудники БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, которые в сговоре с руководителями разных благотворительных организаций наладили противоправную схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Фигуранты уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов.