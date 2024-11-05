20:55  05 ноября
В киевском книжном магазине возник конфликт из-за языка: в полиции отреагировали
01:00  06 ноября
За 2024 год Силы обороны поразили более 3 тысяч российских танков
06:28  05 ноября
На Тернопольщине суд вынес приговор бабушке, которая пытала внука за не выученную молитву
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2024, 18:15

В Киеве директор благотворительной организации присвоила деньги, за которые обещала приобрести авто для ВСУ

05 ноября 2024, 18:15
Читайте також українською мовою
фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В столице директор благотворительной организации взяла деньги на приобретение автомобиля для военнослужащего ВСУ, но потратила их на себя. Жительницу Киева будут судить за мошенничество

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Досудебное расследование установило, что к директору одной из благотворительных организаций в Киеве обратилась мать военнослужащего Вооруженных сил Украины. Женщина просила помочь найти и купить автомобиль для ее сына.

Обвиняемая заверила мать военного в том, что нужно внести задаток за машину. Для подтверждения она послала фото автомобиля, который вроде бы собирается купить.

"Однако, действительно заплатив задаток за машину, директор благотворительной организации впоследствии отказалась ее покупать, а деньгами в сумме 2850 долларов США, которые получила для приобретения автомобиля, распорядилась по своему усмотрению", – говорится в сообщении.

Матери военнослужащего фигурантка рассказывала, что необходимо еще немного подождать, поскольку возникли сложности с транспортировкой автомобиля. Впоследствии злоумышленница обещала вернуть деньги, потому что легковушку она так и не приобрела.

В настоящее время обвинительный акт в отношении директора благотворительной организации правоохранители направили в суд.

Напомним, сотрудники БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, которые в сговоре с руководителями разных благотворительных организаций наладили противоправную схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Фигуранты уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов.

мошенничество Киев благотворительный фонд авто ВСУ
Нардеп Куницкий уехал в заграничную командировку и не вернулся, — Bihus.info
05 ноября 2024, 17:22
На Львовщине разоблачили "бизнесменов", которые под видом гумпомощи завезли и продали более 500 машин
05 ноября 2024, 17:15
В Чернигове дельцы продавали автомобили, завезенные как помощь для ВСУ
04 ноября 2024, 12:29
Все новости »
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
Волынская епархия ПЦУ выступила с объяснениями по поводу "икон" местных бизнесменов в соборе
06 ноября 2024, 01:40
За 2024 год Силы обороны поразили более 3 тысяч российских танков
06 ноября 2024, 01:00
В Одессе торговали поддельной брендовой обувью: фигуранток отправили под суд
06 ноября 2024, 00:48
Выехавший в РФ митрополит УПЦ МП из Винницкой области обратился с жалобой в Верховный суд Украины
05 ноября 2024, 23:54
Закон о дровах: юрист объяснила, какие документы помогут избежать штрафа
05 ноября 2024, 22:38
Воспитательнице реабилитационного центра на Львовщине, избившей ребенка, присудили общественные работы
05 ноября 2024, 21:52
На Сумщине в результате минометного обстрела пострадал гражданский мужчина
05 ноября 2024, 21:26
В киевском книжном магазине возник конфликт из-за языка: в полиции отреагировали
05 ноября 2024, 20:55
В Николаевской области в ДТП пострадали двое детей
05 ноября 2024, 20:26
Россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных
05 ноября 2024, 20:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
Все публикации »
Андрей Длигач
Павел Казарин
Александр Коваленко
Все блоги »