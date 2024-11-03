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03 ноября 2024, 13:43

Скандальный экс-начальник Одесского ТЦК Борисов пытался оформить себе инвалидность, — СМИ

03 ноября 2024, 13:43
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фото: Одесский областной ТЦК и СП/ Facebook
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Бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов, подозреваемый в легализации имущества преступным путем, во время пребывания в СИЗО пытался оформить себе группу инвалидности

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

Как известно, Борисов находится в СИЗО уже больше года. При этом, как свидетельствуют материалы суда, сторона защиты за последние девять месяцев добивалась направления Борисова на медико-социальную экспертную комиссию для оформления инвалидности.

Также известно, что Борисов уволен из Вооруженных сил по состоянию здоровья со снятием с военного учета.

Сторона защиты также требовала изменения меры пресечения подозреваемому, поскольку тот якобы нуждается в постоянном наблюдении врачей. Суд отклонил еще просьбу, однако уменьшил размер залога до 39,3 млн грн (до этого было около 70 млн).

Напомним, в 2023 году правоохранители разоблачили механизм легализации членами семьи и близкими экс-военкома Евгения Борисова средств на общую сумму свыше 8,2 млн евро. По версии следствия, эти деньги получены преступным путем.

Также в 2023 году журналисты-расследователи обнаружили в Испании имение и офис, принадлежащие матери и жене Борисова.

В отношении Борисова уже направлены в суд два обвинительных акта по статьям о незаконном обогащении, уклонении от военной службы, самовольном оставлении воинской части и подделке документов.

Добавим, что Евгений Борисов был задержан при попытке скрыться из Украины.

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