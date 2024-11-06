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06 листопада 2024, 09:11

В Одесі турагентка привласнила 1,5 млн гривень своїх клієнтів

06 листопада 2024, 09:11
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фото: поліція
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За підозрою у привласненні майже 1,5 мільйона гривень в Одесі затримали 46-річну турагентку. Щонайменше 16 людей звернулись до поліції через шахрайство з її боку

Про це повідомили в поліції Одеської області, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка у соціальних мережах пропонувала людям посередницькі послуги з бронювання готелів у Туреччині, Єгипті, Арабських Еміратах, придбання авіаквитків, консультації під час подорожей тощо.

Фейкові договори між "турагенткою" та туристами підписували в орендованому офісі. Далі клієнти перераховували кошти на вказані банківські рахунки або сплачували готівкою.

Однак умови договору жінка не виконувала, кошти клієнтів туристичним операторам не перераховувала, а розпоряджалась ними на власний розсуд, розповіли у поліції:

"Одним клієнтам, які сплатили гроші та чекали на відпочинок за кордоном, повідомляла, що послуга затягується через закінчення ліцензії та необхідність її поновлення. А іншим скаржилася на туроператора, який нібито відмовив у замовленні, та обіцяла повернути гроші", - розповіли у поліції.

Однак згодом жінка зовсім переставала виходити з клієнтами на зв'язок, тому вони звернулися до поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно двох жительок Житомирщини. Їх обвинувачують у шахрайстві, пов'язаному з продажем неіснуючих путівок у дитячі табори. Сума збитків, спричинених потерпілим, становить близько 700 тисяч гривень.

Одеса туризм туристи шахраї шахрайство
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