В Одессе полиция разоблачила схему торговли фейковыми COVID-сертификатами

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В Одессе правоохранители разоблачили схему подделки COVID-сертификатов, которой занимались врач и медицинская сестра одной из местных поликлиник с участием посредника между ними и клиентами

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает RegioNews.

В полиции установили, что мужчина подыскивал людей, которые не желают вакцинироваться, но готовы платить деньги за подделку статуса вакцинированных. Данные граждан он передавал знакомым медработникам, и те вносили в электронный реестр сведения о якобы проведенном прививки от COVID-19.

"Сертификат впоследствии можно было подтянуть в приложении "Дія" или получить непосредственно у посредника. Стоило противникам вакцинации проведение такой сделки две тысячи гривен", - уточнили в полиции.

По местам проживания и работы сообщников были проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны с переписками с клиентами, банковские карты, на которые поступали от них средства за неправомерные действия, оргтехника и медицинская документация с записями о псевдо вакцинацию, в том числе поддельные сертификаты, и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас в рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 354 (Подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины, выясняется полный круг лиц, причастных к данному правонарушению.

В полиции отметили, что действующим законодательством установлена ответственность как для тех, кто вносит заведомо ложные сведения в медицинской документации о проведении профилактических прививок, так и для тех, кто пользуется заведомо поддельными документами.

Как сообщалось, СБУ в Днепре задержала врача, который продавал сертификаты о COVID-вакцинации.