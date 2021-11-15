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15 ноября 2021, 10:12

В Одессе начали "помечать" квартиры с невакцинированными жильцами

15 ноября 2021, 10:12
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Фото: из открытых источников
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В Одессе начали "помечать" квартиры, где живут люди, которые якобы не вакцинировались от коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Одесса info".

В одном из многоквартирных домов решили "пометить" жилье, где живут вакцинированные. Неизвестные написали мелом прямо на дверях, что в этой квартире нет людей, которые сделали прививку.

В комментариях поступок неизвестных вызвал нешуточные дискуссии.

Одни пишут, что такие "пометки" выглядят довольно странно, однако другие считают, что владельцы квартиры могли получить эту надпись из-за "антиваксерских" заявлений.

Одесса вакцинация коронавирус прививка

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