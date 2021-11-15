В Одессе начали "помечать" квартиры с невакцинированными жильцами

Фото: из открытых источников

В Одессе начали "помечать" квартиры, где живут люди, которые якобы не вакцинировались от коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Одесса info".

В одном из многоквартирных домов решили "пометить" жилье, где живут вакцинированные. Неизвестные написали мелом прямо на дверях, что в этой квартире нет людей, которые сделали прививку.

В комментариях поступок неизвестных вызвал нешуточные дискуссии.

Одни пишут, что такие "пометки" выглядят довольно странно, однако другие считают, что владельцы квартиры могли получить эту надпись из-за "антиваксерских" заявлений.