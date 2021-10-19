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19 октября 2021, 09:44 191

В Одессе в одном из хостелов произошла резня

19 октября 2021, 09:44 191
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Фото: из открытых источников
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В Одессе в хостеле на Николаевской дороге 26-летний уроженец Днепропетровщины ударил ножом в грудь и живот своего земляка из-за оскорблений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1.

О происшествии правоохранителям и медикам сообщили жители соседних комнат, которые услышали крики постояльцев", - говорится в сообщении.

Врачи госпитализировали пострадавшего, а полицейские задержали подозреваемого. Оба пояснили, что причиной конфликта между ними стали взаимные оскорбления.

Нож и другие вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, правоохранители направили на экспертизу, а фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Одесской области во время конфликта женщина смертельно ударила камнем по голове знакомого.

Одесса оружие полиция конфликт алкоголь

 
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