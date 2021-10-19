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19 жовтня 2021, 09:44 187

В Одесі в одному з хостелів сталася різанина

19 жовтня 2021, 09:44 187
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Фото: з відкритих джерел
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В Одесі в хостелі на Миколаївській дорозі 26-річний уродженець Дніпропетровщини вдарив ножем у груди та живіт свого земляка через образи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ поліції №3 Одеського районного управління поліції №1.

Про подію правоохоронцям та медикам повідомили мешканці сусідніх кімнат, які почули крики постояльців", - йдеться у повідомленні.

Лікарі госпіталізували постраждалого, а поліцейські затримали підозрюваного. Обидва пояснили, що причиною конфлікту між ними стали взаємні образи.

Ніж та інші речові докази, вилучені з місця події, правоохоронці направили на експертизу, а фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині під час конфлікту жінка смертельно вдарила каменем по голові знайомого.

Одеса зброя поліція конфлікт алкоголь

 
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