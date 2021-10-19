В Одесі в одному з хостелів сталася різанина

Фото: з відкритих джерел

В Одесі в хостелі на Миколаївській дорозі 26-річний уродженець Дніпропетровщини вдарив ножем у груди та живіт свого земляка через образи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ поліції №3 Одеського районного управління поліції №1.

Про подію правоохоронцям та медикам повідомили мешканці сусідніх кімнат, які почули крики постояльців", - йдеться у повідомленні.

Лікарі госпіталізували постраждалого, а поліцейські затримали підозрюваного. Обидва пояснили, що причиною конфлікту між ними стали взаємні образи.

Ніж та інші речові докази, вилучені з місця події, правоохоронці направили на експертизу, а фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині під час конфлікту жінка смертельно вдарила каменем по голові знайомого.