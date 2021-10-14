13:06  14 октября
На границе "красной" зоны карантина находятся пять областей - Кузин
12:13  14 октября
В Украине "оранжевой" зоне соответствуют уже 17 областей
18:13  14 октября
Боевики на Донбассе не нарушали "тишину" в День защитников и защитниц Украины
UA | RU
UA | RU
14 октября 2021, 17:41 296

В Одесской области во время конфликта женщина смертельно ударила камнем по голове знакомого

14 октября 2021, 17:41 296
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Измаильские полицейские задержали 45-летнюю местную жительницу, которая смертельно ударила 36-летнего мужчину камнем по голове и бросила его тело в канал находившийся неподалеку

Об этом сообщили в отделе полиции в Одесской области, передает RegioNews.

Ссора между убитым и нарушительницей произошла у нее на даче во время распития алкогольных напитков.

Во время конфликта женщина ударила 36-летнего мужчину камнем по голове, причинив несовместимые с жизнью повреждения. А когда поняла, что тот умер, бросила тело в канал, который находился неподалеку, чтобы скрыть преступление", - рассказали правоохранители.

Обстоятельства преступления полицейские установили вскоре после того, как местные жители обнаружили покойника.

С места происшествия правоохранители изъяли орудия убийства и другие вещественные доказательства, а женщине объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе на остановке общественного транспорта мужчина из Южной Азии напал с ножом на бывшую сожительницу и ее знакомого.

полиция конфликт задержание алкоголь река тюрьма

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua