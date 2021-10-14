В Одесской области во время конфликта женщина смертельно ударила камнем по голове знакомого

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Измаильские полицейские задержали 45-летнюю местную жительницу, которая смертельно ударила 36-летнего мужчину камнем по голове и бросила его тело в канал находившийся неподалеку

Об этом сообщили в отделе полиции в Одесской области, передает RegioNews.

Ссора между убитым и нарушительницей произошла у нее на даче во время распития алкогольных напитков.

Во время конфликта женщина ударила 36-летнего мужчину камнем по голове, причинив несовместимые с жизнью повреждения. А когда поняла, что тот умер, бросила тело в канал, который находился неподалеку, чтобы скрыть преступление", - рассказали правоохранители.

Обстоятельства преступления полицейские установили вскоре после того, как местные жители обнаружили покойника.

С места происшествия правоохранители изъяли орудия убийства и другие вещественные доказательства, а женщине объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе на остановке общественного транспорта мужчина из Южной Азии напал с ножом на бывшую сожительницу и ее знакомого.