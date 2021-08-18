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18 августа 2021, 13:41 10

В Затоке "заминировали" базу отдыха, эвакуировали 200 отдыхающих

18 августа 2021, 13:41 10
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Полицейские начали расследование заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва базы отдыха в Затоке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Отмечается, что поздно вечером 17 августа в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что заминирована база отдыха на Будакской косе.

По указанному адресу немедленно выехали взрывотехники и кинологи областной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и спасатели. С базы отдыха временно эвакуировали двести отдыхающих.

"Правоохранители обследовали территорию и, не найдя взрывных устройств и веществ, опровергли информацию", - отмечается в сообщении.

Сейчас в рамках начатого производства полицейские устанавливают личность лжеминера.

В полиции напомнили, что за "минирование" закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.

Напомним, что в начале августа на Днепропетровщине мужчина "заминировал" здание бывшей девушки

минирование уголовное дело полиция Одесская область

 
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