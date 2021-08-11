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11 августа 2021, 20:21 7

В Одесской области задержали отдыхающего отказавшегося платить за аренду шезлонга и сломал череп сотруднику проката

11 августа 2021, 20:21 7
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Фото из открытых источников
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Полицейские в Одесской области задержали жителя Черкасской области, который на побережье Одессы избил работника проката шезлонгов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции № 1

Отмечается, что нетрезвый отдыха отказался рассчитываться за аренду шезлонга и поссорился с сотрудником проката. когда не хватило слов-пустил в ход кулаки. В ходе столкновения злоумышленник ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, сломав тому череп.

По словам старшего следственного отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Романа Заднепряного, правонарушитель с места совершения преступления скрылся, впрочем правоохранители быстро разыскали его в центре города.

За умышленное причинение тяжких телесных повреждений 37-летнему мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания. За содеянное фигуранту грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что 1 августа в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужчину

полиция Одесса уголовное дело аренда СИЗО

 
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