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11 августа 2021, 19:00 1040

Сказал, что хочет поиграть: на Харьковщине мужчина застрелил собаку на глазах у детей

11 августа 2021, 19:00 1040
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Фото из открытых источников
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На Харьковщине сообщено о подозрении мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В конце мая 39-летний мужчина, проезжая на автомобиле в Немышлянском районе, увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой.

"Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным. Он достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Теперь мужчина может получить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, недавно на Волыни женщина заказала убийство своего бывшего мужа.

Украина криминал убийство Харьков Харьковская область

 
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