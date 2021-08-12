В центре Одессы горела пятиэтажка: жителей эвакуировали
В Одессе в пятиэтажном жилом доме на ул. Семинарской возник пожар в одной из квартир. Из-за сильного задымления жильцов эвакуировали
Как сообщает RegioNews, об этом информирует "Думская".
Загорелась квартира на четвертом этаже, в доме наблюдается сильное задымление, жильцов эвакуировали", - говорится в сообщении.
Данных о пострадавших пока нет. Подробности выясняются.
Отмечается, что спасатели потушили пожар.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы возник масштабный пожар в двухэтажном здании, который впоследствии перекинулся на гаражи с припаркованными авто.
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