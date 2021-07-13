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13 липня 2021, 15:56 527

Вистрибнув з 14 поверху: в Одесі чоловік вкоротив собі віку

13 липня 2021, 15:56 527
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Фото з відкритих джерел
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В Одесі на вулиці Педагогічній, загинув 23-річний молодик

Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції Одеської області.

Там уточнили, що він вистрибнув з балкона орендованої квартири на 14-му поверсі багатоповерхівки.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Всі обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і застряг на магазині.

Україна Одеса смерть поліція самоубивство

 
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