Вистрибнув з 14 поверху: в Одесі чоловік вкоротив собі віку
В Одесі на вулиці Педагогічній, загинув 23-річний молодик
Як пише RegioNews, про це повідомили у поліції Одеської області.
Там уточнили, що він вистрибнув з балкона орендованої квартири на 14-му поверсі багатоповерхівки.
Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".
Всі обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і застряг на магазині.
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